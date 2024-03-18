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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков о письме молодежки в ИИХФ: «Политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача – играть, не думая ни о чем. Где скажут, там и будем»

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной национальной команды написали письмо в ИИХФ в связи с продлением международного бана российских команд.

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