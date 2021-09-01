smi.today

1 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Заявление, как ответ в милиции: Что вы, тётя! Вот убьет, тогда придете!Если Украина всту...
  • Саша Николаев
    сайтик лижет бандерлогам и активно так..) Русский выучите-писать надо -На ! а не -в...В Украине за сутк...
  • Владимир Соловьев
    Одно враньё и лицемерие!Ради борьбы с ИГИ...

Мимика Зеленского и Байдена на переговорах: Что поразило наблюдателей

Мимика Зеленского и Байдена на переговорах: Что поразило наблюдателей

Открытая часть долгожданных для Украины переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне превратилась в настоящее шоу мимики – наблюдатели изучают необычное выражение лиц президентов во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх