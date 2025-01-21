Лига чемпионов. «Монако» Головина примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Барса» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Брюгге», «Атлетико» против «Байера»

Во вторник «Монако» Александра Головина примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Ювентус» сыграет в гостях с «Брюгге», дортмундская «Боруссия» – с «Болоньей», «Барселона» встретится на выезде с «Бенфикой», «Атлетико» проведет домашний матч с «Байером».
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