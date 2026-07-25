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Аргументы и Факты

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WP: Зеленский пришел в ярость из-за удара по полигону с оружием под Киевом

Удар Вооруженных сил России по военной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского. Об этом пишет Washington Post в статье под названием «Удар России по украинской оружейной выставке привел Киев в ярость».

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Орешником надо было херакнуть, чтобы и раненых не осталось!
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