WP: Зеленский пришел в ярость из-за удара по полигону с оружием под Киевом

Удар Вооруженных сил России по военной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского. Об этом пишет Washington Post в статье под названием «Удар России по украинской оружейной выставке привел Киев в ярость».
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