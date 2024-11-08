Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с «Махачкалой». Хавбека «Зенита» не наказали (Иван Карпов)

Эпизод произошел в перерыве игры с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре. По информации инсайдера Ивана Карпова, в перерыве главный тренер «Зенита» Сергей Семак планировал выпустить Клаудиньо и Маттео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду.