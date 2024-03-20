Европа готовится к большой войне. Элиты подсчитывают дивиденды

АндрейБорков

Все это звучит грозно и почти решительно. Европа и еврогейцы готовятся к большой войне, по тому, что малой ограниченной войны просто не прилучится. Америкосы в очередной раз показали свою хитрожопость и объявили, что НАТО с Россией воевать не будет, а если какая то Французия или Неметчина захочет повоевать с Россией, то это их право и хотелки. С Французией, если не дай Бог, она захочет повоевать с Россией, все проще и быстрее - 5-6 "Тополей М" и Гасконь с Шампанью останутся только в преданиях и книжках про неких мушкетеров. С немчурой, в принципе, можно поступить так же, на их территории есть ЯО, чье оно - по херу, главное то, что оно есть и есть на их землях. Если у еврогейских правителей башка еще немного думает, то есть надежда, что до крайности не дойдет. Правда эта надежда слабее день ото дня. Но как говориться - НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ, после смерти НАДЕЖДЫ околеет Европа. Вариант крайний и нежелательный, но весьма возможный.