Избирательный штаб Путина начал свою работу

В Москве в Гостином дворе начал работу избирательный штаб действующего Президента России Владимира Путина, который решил пойти на новый срок в качестве главы государства в качестве самовыдвиженца, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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