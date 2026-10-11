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Антифашист

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Эпидемия резни в школах. Туск заявил о мрачной моде на насилие в Польше

Эпидемия резни в школах. Туск заявил о мрачной моде на насилие в Польше

Сегодня, 11 октября, премьер-министр Дональд Туск провел совещание с министрами своего Кабинета, чтобы обсудить недавние сколь трагические, столь и вопиющие события в польских школах.

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