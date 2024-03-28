Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

В нем 357 квартир улучшенной планировки общей площадью 20,9 тыс. кв. м Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами, переезжающими в жилой комплекс, возведенный в районе Кузьминки по программе реновации, передает корреспондент Агентства «Москва».