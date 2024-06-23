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В МИД Вьетнама назвали США стратегическим партнером и заявили об укреплении связей

В МИД Вьетнама назвали США стратегическим партнером и заявили об укреплении связей

США ответили на визит Путина во Вьетнам, отправив в республику помощника госсекретаря. Дэниел Критенбринк заявил, что Белый дом очень уважает эту страну, и у США с ней сейчас самые крепкие отношения в истории.

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