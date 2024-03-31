В самарском Доме офицеров усилили охрану перед концертом Стаса Пьехи

Начальник Дома офицеров Самарского гарнизона имени Климента Ворошилова полковник запаса Александр Назаренко рассказал об усилении мер безопасности в учреждении после террористического акта в «Крокус Сити Холле».
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