Минпромторг решил обжаловать решение суда по иску к рязанскому АО «Русская кожа»

Министерство промышленности и торговли РФ подало апелляционную жалобу на предыдущее решение Арбитражного суда Рязанской области по иску к АО «Русская кожа»Министерство промышленности и торговли РФ подало апелляционную жалобу на предыдущее решение Арбитражного суда Рязанской области по иску к АО «Русская кожа».