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Рязанские новости

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Минпромторг решил обжаловать решение суда по иску к рязанскому АО «Русская кожа»

Минпромторг решил обжаловать решение суда по иску к рязанскому АО «Русская кожа»

Министерство промышленности и торговли РФ подало апелляционную жалобу на предыдущее решение Арбитражного суда Рязанской области по иску к АО «Русская кожа»Министерство промышленности и торговли РФ подало апелляционную жалобу на предыдущее решение Арбитражного суда Рязанской области по иску к АО «Русская кожа».

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