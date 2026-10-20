Прогноз погоды в Крыму на 20 октября 🌧 В Симферополе +18 и небольшой дождь В Севастополе +18 и пасмурно В Евпатории +18 и небольшой дождь В Черноморском +18 и небольшой дождь В Джанкое +19 и небольшой дождь В Ялте +18 и пасмурно В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +17 и небольшой дождь В Армянске +18 и небольшой дождь В Красноперекопске +18 и небольшой дождь В Бахчисарае +18 и пасмурно В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +18 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.