Ученые Оксфорда назвали 6 основных причин деменции

Причины возникновения и механизм развития деменции и болезни Альцгеймера до конца еще не изучены. Ученые заявляют, что главный биомаркер приобретенного слабоумия — белок амилоид, образующий бляшки в мозге.
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