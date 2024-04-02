Федотов стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в текущем сезоне НХЛ

Голкипер Иван Федотов дебютировал за "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) и стал 12-м вратарем из России, выходившим на лед в текущем сезоне.