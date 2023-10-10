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Дипломат Викторов сообщил о гибели второго россиянина в Израиле

О гибели второго россиянина в Израиле стало известно во вторник, 10 октября. Посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов сегодня сообщил, что появились подтвержденные данные о гибели в результате войны Израиля и палестинского движения Хамас не одного, а двух российских граждан.

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