В Минпросвещения исключили введение электронных сертификатов для посещения школ

Фото ТАСС Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах разная и, исходя из неё, субъекты сами принимают решения по ограничениям.
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