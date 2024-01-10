Аэропорты Москвы работают без отмен рейсов и задержек на фоне непогоды

Аэропорты Москвы продолжают функционировать нормально, несмотря на снегопад в городе и области. По данным Росавиации, 9 января не было зафиксировано отмены рейсов из-за погодных условий, хотя кратковременные задержки были зафиксированы у четырех рейсов.