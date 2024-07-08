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Филипп Киркоров уверен, что у Яна Абрамова нет детей на стороне

Филипп Киркоров уверен, что у Яна Абрамова нет детей на стороне

Киркоров заявил, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у мужа Алсу нет Певец, который находится в близких дружеских отношениях с Алсу и Яном, огорчён их разводом, но давать оценку отношениям, сложившимся в семье, он не хочет.

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