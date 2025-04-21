Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Стало известно, что ещё потеряет Киев, если откажется признавать Крым российским

Стало известно, что ещё потеряет Киев, если откажется признавать Крым российским

Киев может потерять военную помощь, если откажется признать Крым российской территорией. Такой вывод был сделан благодаря анализу множества публикаций в западных медиа, касающихся требований США к Украине о признании полуострова частью России.

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