Стало известно, что ещё потеряет Киев, если откажется признавать Крым российским

Киев может потерять военную помощь, если откажется признать Крым российской территорией. Такой вывод был сделан благодаря анализу множества публикаций в западных медиа, касающихся требований США к Украине о признании полуострова частью России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии