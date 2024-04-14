На борту захваченного иранским спецназом судна могут быть граждане России

Нина

Ну, если там "русский". значит скоро потребует у России его спасать. Странно, граждане других стран как то не орут с требованиями к властям своих стран о спасении и только по паспорту " россияне", проживающие многие годы (и даже более десяти лет) не в России, вдруг вспоминают о своём российском гражданстве громче всех кричат, что их необходимо спасать.