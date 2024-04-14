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На борту захваченного иранским спецназом судна могут быть граждане России

На борту захваченного иранским спецназом судна могут быть граждане России

В минувшую субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно в Ормузском проливе. Как выяснилось, на нём могут быть граждане России.

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Комментарии
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Нина
Ну, если там &quot;русский&quot;. значит скоро потребует у России его спасать. Странно, граждане других стран как то не орут с требованиями к властям своих стран о спасении и только по паспорту &quot; россияне&quot;, проживающие многие годы (и даже более десяти лет) не в России, вдруг вспоминают о своём российском гражданстве громче всех кричат, что их необходимо спасать.
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13 час.

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