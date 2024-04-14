В минувшую субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно в Ормузском проливе. Как выяснилось, на нём могут быть граждане России.
На борту захваченного иранским спецназом судна могут быть граждане России
Комментарии
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Нина
Ну, если там "русский". значит скоро потребует у России его спасать. Странно, граждане других стран как то не орут с требованиями к властям своих стран о спасении и только по паспорту " россияне", проживающие многие годы (и даже более десяти лет) не в России, вдруг вспоминают о своём российском гражданстве громче всех кричат, что их необходимо спасать.
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