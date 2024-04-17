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 «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына

 «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына

RuNews24.ru. «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына   Вам не кажется странным, что лица таджикской национальности в последнее время не сходят с первых полос новостных СМИ? Если разбой и грабеж – таджики.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Бесхребетные все господа, друг за друга постоять не можете. Пишите Бастрыкину, он этого следователя сразу на выход попросит. Совсем приезжие незванные господа окуели, однако!
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12 час.
Одиссей
На выход - это слабо. Нужна показательная порка и не одна, чтобы ВСЕ поняли, что шутки закончились.
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9 час.
Пульхерия Djem
Б...ь,как жаль учителя!!! И какая у меня ненависть к этим следователям,адвокатам,врачам,кто за деньги продаёт и предаёт свою страну и свой народ.А таджикам здесь не место,наш народ устал от этого беспредела. Скоро начнутся самосуды,доиграемся...
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7 час.

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