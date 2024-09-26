В Крыму сотрудники полиции ликвидировали нелегальный онлайн-бизнес по продаже наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе Симферопольского района выявили троих мужчин возрастом от 28 до 29 лет, которые делали тайники наркотических средств.
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