Документальный фильм, снятый в Алтайском крае, покажут в эфире телеканала "Матч"

Картина "Непридуманные истории" снят АНО "Спортивная хроника" 28 апреля на телеканале "Матч" стартуют премьеры документальных фильмов о спорте "Непридуманные истории", снятые АНО "Спортивная хроника" из Алтайского края.
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