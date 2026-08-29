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Федор Емельяненко: «Царская семья оболгана. Николай II не покинул Россию, хотя знал, что его семью убьют. Вы бы понесли такой крест?»

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал об отношении к царю Николаю II и его семье. «Очень сильно оболгана царская семья.

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