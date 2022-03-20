Панарин сделал пас на победный гол в матче с «Тампой». У него 72 очка в 57 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1). Россиянин ассистировал Мике Зибанежаду, который забил победный гол за 16 секунд до конца третьего периода.
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