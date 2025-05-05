В попытке обманом получить 2 млн рублей в качестве возмещения НДС уличён руководитель фирмы в Калуге

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в результате проведённых проверочных и оперативно-розыскных мероприятий уличили 53-летнего руководителя коммерческой организации в попытке незаконно получить из федерального бюджета возмещение НДС.
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