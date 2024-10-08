Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

В лечебном корпусе № 2 основные работы завершены Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе масштабной реконструкции Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.
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