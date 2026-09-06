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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы выдали даже больше, чем ожидали. Сезон будет крутым». Пасечник и Чиризано после турнира в Токио

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, оценили свое выступление на Kinoshita Group Cup в Токио (5-е место).

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