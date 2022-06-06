Как на самом деле умер Чапаев

Василий Иванович Чапаев стал, пожалуй, самым популярным в народе красным командиром Гражданской войны, чему конечно же способствовал знаменитый фильм 1934 года и множество анекдотов о его взаимоотношениях с адъютантом Петькой и пулемётчицей Анкой.