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Как на самом деле умер Чапаев

Как на самом деле умер Чапаев

Василий Иванович Чапаев стал, пожалуй, самым популярным в народе красным командиром Гражданской войны, чему конечно же способствовал знаменитый фильм 1934 года и множество анекдотов о его взаимоотношениях с адъютантом Петькой и пулемётчицей Анкой.

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