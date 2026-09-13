В Брянске пропал 13-летний подросток после конфликта с родителями. По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области, мальчик вышел из дома 12 сентября и направился в неизвестном направлении.
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