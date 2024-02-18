Почему в СССР не были популярны стиральные машины с боковой загрузкой как на Западе

Олег Самойлов

Ну, ты даёшь! С 1989 года на иномарках! А раньше на чем ездил? До 1989 года? Теперь про холодильник "Саратов"! Да, это был замечательный холодильник! Как я понимаю, то ты им и сейчас пользуешься? И холодильники стояли свободно, верно? С 1964 года холодильник? Он хоть ГДЕ работал-то? Или просто стоял не включенный? Ну, ладно, пусть будет! Поверю! А тебе в то время, когда при Никитке Дорогом и Любимом СКОЛЬКО было? Если профилю верить, то АЖ ПЯТЬ годов! Иль не так? Но у меня ТОЖЕ о ТЕХ временах воспоминания не особо плохие! Работать не надо было, о здоровье тоже не заморачивался, учеба не сильно напрягала! Корм добывать не приходилось, разве что родители когда скажут сходить хлеба купить (кроме разве что ноября 1963 - марта 1964 года! Там не вдруг-то! Помню, в очереди стоять брату младшему надо было с 19 часов до 21, мне с 21 до 24, отец или мама стояли до 4-4.30, то мама, то отец, потом до 7-7.30 менялись они, мне, в связи с тем, что во вторую смену учился, с 13.30, мне перепадало торчать с 7.30 - это так, примерно, до 12-13, если не успевалось купить хлеб, но, как правило, к 11-11.30 уже где-то 250-280 уже успевали хлеб взять! А иногда и раньше, в 9 булочная открывалась, так что успевали и раньше, ибо очень часто очередь была в пределах 5-7 десятка! А с марта стало гораздо проще, хлеба стало без очереди особой, в магазине только где-то десяток человек, не больше!) А так - жизнь была весьма вольготной! Думать ни о чем не приходилось! А вот позднее, когда присматриваться стал к жизни, с 1968 года примерно, там стал понимать немного, ЧТО это такое, жизнь! А уж когда перешел на самообеспечение с сентября1969, то там понял, ЧТО значит жить самому на свою зарплату! У меня тогда выходило примерно 130-135 в месяц, плюс родители присылали через бабушку еще двадцатку, минус 15 рублей за комнатку в Москве на Ясном проезде, - тогда понял, что жить не слишком весело при таких деньгах! Но можно было! А потом перешел на гособеспечение. Даже с доплатой! четыре месяца по 3.80, потом 4.80, а с сентября 1971 - 10.80! Правда, на одежонку-корм тратить НИЧЕГО НЕ приходилось! Ну, а дальше все пошло по накатанной! Там было уже совсем просто! Правда, видел я жизнь своих одноклассников в Новосибирске, когда в отпуск приезжал, дико становилось, КАК они умудрялись жить на свои 280-350 на семью! У кого-то больше выходило, но вот купить на все это что-то - увы! И КАК им доставалось корм купить... В Новосибирск до 1979 года мы с супругой ехали, то везли и крупы, и хоть немного, но мяса, консервы в Новосибирске были, но не такие, что мне по нормам довольствия полагались. Везли немного и консервов. короче говоря, насмотрелся я на житуху гражданского люда... А с 1984 года после госпиталя, как в Одессу перевестись удалось, там уже было замечательно! Но это для меня! А вот КАК люди жили - насмотрелся вдосталь! Завидовать не приходилось! Насчет того, что народ был чище - спорить не стану, ибо люди ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ, но помню пару случаев в Одессе, как квартиру получил, то спернули у меня две подушки, только отвернулся, отошел с крыши домой на 11-й этаж, пришел через 7-10 минут где-то - убежали! А в 1976 году в городишке Великие Мосты на Львовщине, по привычке супруга белье повесила на день выморозиться - трех часов не провисло, - "вымерзло"! Чуть стемнело - и привет! А сейчас, за последние пять лет, сколько с супругой по России путешествуем, сколько раз оставлял на велосипеде телефон-навигатор возле магазинов - НИ РАЗУ искать не приходилось! А один раз меня искала девочка, я уронил тлф, плохо закреплен был, в Крыму в 2018 году. Переживал, жалко было, а вернулись в Минск, где-то через неделю звонок! Вы такой-то тлф теряли? Да, говорю, терял! КУДА вам его прислать? Спросил, откуда она звонит, оказалось, что из Сочи! Прислала! Вот и смотри, когда и какие люди были и есть... А уж примеров, когда нам за последние шесть лет люди помогали на дороге - вообще не счесть! Такие вот дела...