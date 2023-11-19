В Мадриде собрался рекордный протест против амнистии сепаратистов из Каталонии

Около 170 тысяч человек в субботу прошли по центру Мадрида в рамках крупнейшего протеста против закона об амнистии для причастных к сепаратистскому референдуму 2017 года каталонских деятелей, который испанские социалисты согласовали для формирования правительства.
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