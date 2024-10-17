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В Киеве придумали новый план по затаскиванию Украины в НАТО

В Киеве придумали новый план по затаскиванию Украины в НАТО

Украина могла бы усилить свою безопасность, если бы смогла разместить на своей территории производства крупных западных корпораций и отдать часть земли под базы НАТО.

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Комментарии
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саша пупкин
Где они этих экспертов берут???
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22 час.
ЮМ
Юрий Мешков
В дупе Мира находят.
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21 час.
владимир рябченко
Украины, как самостоятельного государства давно нет... и власть куевская просто продажные марионетки, которым плевать на народ украинный... они его продавать и грабить начали ещё при Кравчуке... Пика это достигло при Кучмане... а этим уже досталась разруха...
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20 час.

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