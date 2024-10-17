В Киеве придумали новый план по затаскиванию Украины в НАТО

владимир рябченко

Украины, как самостоятельного государства давно нет... и власть куевская просто продажные марионетки, которым плевать на народ украинный... они его продавать и грабить начали ещё при Кравчуке... Пика это достигло при Кучмане... а этим уже досталась разруха...