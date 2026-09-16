17 сентября: что празднуют православные, народные приметы, традиции и запреты

Что делать, чтобы отвадить соперницу и вернуть мужа в семью. 17 сентября в православном календаре — день, соединивший церковное почитание нескольких святынь и память святых, а в народном сознании — множество примет и строгих запретов, связанных с огнём, урожаем и защитой дома.