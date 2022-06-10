В Архангельске сдали первый в этом году объект дорожного нацпроекта

В областном центре ввели в эксплуатацию подъезд к Кузнечевскому мосту.Как сообщает областное министерство транспорта, подъезд к Кузнечевскому мосту в Архангельске стал дополнительным объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В областном центре ввели в эксплуатацию подъезд к Кузнечевскому мосту.Как сообщает областное министерство транспорта, подъезд к Кузнечевскому мосту в Архангельске стал дополнительным объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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