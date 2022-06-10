Регион 29

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    "...первые католики тут появились ещё со времён Петра I. Император позволил ордену иезуитов заниматься душпастырьство...Dominus vobiscum!...
  • Виктория Иванова
    Дай Бог! Боритесь ребята!❤️Два месяца после ...
  • Василий Иванович
    Слово не воробей, сказал о бандере - теперь отвечай. А этого самоедова надо проверить на вшивость. Тоже какой-нибудь ...Сергей Самодов на...

В Архангельске сдали первый в этом году объект дорожного нацпроекта

В Архангельске сдали первый в этом году объект дорожного нацпроекта

В областном центре ввели в эксплуатацию подъезд к Кузнечевскому мосту.Как сообщает областное министерство транспорта, подъезд к Кузнечевскому мосту в Архангельске стал дополнительным объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх