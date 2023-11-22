Саморуков подписал контракт с «Питтсбургом»

Российский защитник Дмитрий Саморуков вызван из фарм-клуба в команду НХЛ «Питтсбург Пинвингз». Сайт «Питтсбурга» сообщает, что с Саморуковым заключен двусторонний контракт до конца нынешнего сезона, в течение которого хоккеист получит 775 тысяч долларов.
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