Саморуков подписал контракт с «Питтсбургом»

Российский защитник Дмитрий Саморуков вызван из фарм-клуба в команду НХЛ «Питтсбург Пинвингз». Сайт «Питтсбурга» сообщает, что с Саморуковым заключен двусторонний контракт до конца нынешнего сезона, в течение которого хоккеист получит 775 тысяч долларов.