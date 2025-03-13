CNN узнал о передаче Израилю и ХАМАС нового предложения США по Газе

Спецпосланник США передал Израилю и палестинскому движению ХАМАС новое предложение по сектору Газа, обеспечивающее освобождение заложников, удерживаемых в анклаве, в обмен на продление режима прекращения огня в Газе.
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