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ТАСС

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В Петербурге простились с одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Броневицким

В Петербурге простились с одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Броневицким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Прощание с советским и российским музыкантом, одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким прошло в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

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