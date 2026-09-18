В Петербурге простились с одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Броневицким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Прощание с советским и российским музыкантом, одним из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгением Броневицким прошло в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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