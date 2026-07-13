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Минпросвещения заявило о вреде тренда «бежевых мам» для ребёнка

Минпросвещения заявило о вреде тренда «бежевых мам» для ребёнка

Популярное в 2020-х годах явление «бежевых мам», когда родители сознательно отказываются от ярких цветов в домашней обстановке в пользу нейтральной палитры, может негативно повлиять на развитие сенсорного восприятия ребенка .

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