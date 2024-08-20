Американский президент Байден: только США смогут вести за собой мир

Только США смогут выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие страны. Об этом на национальном съезде Демократической партии в Чикаго заявил американский лидер Джо Байден, его процитировал телеканал CBS News.
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