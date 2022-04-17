Связисты ЦВО провели соревнования по мини-футболу в Самарской области

Связисты ЦВО провели соревнования по мини-футболу в Самарской области

В матчах, которые проходили по олимпийской системе приняли участие более 70 военнослужащих, представляющих свои подразделения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх