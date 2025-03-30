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Петербургский дневник

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Российские военные освободили Запорожье в ДНР

Российские военные освободили Запорожье в ДНР

Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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