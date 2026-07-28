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Гоблин начал переживать за невоспитанных зумеров

Гоблин начал переживать за невоспитанных зумеров

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что начал переживать за зумеров. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети .

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Traveller
Зуммеры-шпуммеры... Обычные неучи безо всяких извилин в той части тела, которой они &quot;едят&quot;. Но с другой стороны с экранов ТВ вовсю несутся &quot;волнительно-офуительно&quot;, &quot;средствА&quot; от &quot;иканамистов&quot; нынешнего розлива... О страшной помеси &quot;французского с нижегородским&quot; и говорить не хочется. У &quot;пострадавшей&quot; гр. Ким не &quot;продавцы&quot;, а &quot;селлеры&quot;...
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