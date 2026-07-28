Гоблин начал переживать за невоспитанных зумеров

Traveller

Зуммеры-шпуммеры... Обычные неучи безо всяких извилин в той части тела, которой они "едят". Но с другой стороны с экранов ТВ вовсю несутся "волнительно-офуительно", "средствА" от "иканамистов" нынешнего розлива... О страшной помеси "французского с нижегородским" и говорить не хочется. У "пострадавшей" гр. Ким не "продавцы", а "селлеры"...