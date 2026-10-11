Полузащитник "Зенита" Соболев установил рекорд РПЛ по победным голам за год

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по победным голам за календарный год, сообщает «Чемпионат».
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