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Полузащитник "Зенита" Соболев установил рекорд РПЛ по победным голам за год

Полузащитник "Зенита" Соболев установил рекорд РПЛ по победным голам за год

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по победным голам за календарный год, сообщает «Чемпионат».

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