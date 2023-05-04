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Экс-депутат Роман Худяков раскритиковал сбежавшего из России писателя Глуховского

Экс-депутат Роман Худяков раскритиковал сбежавшего из России писателя Глуховского

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков высказался о сбежавшем из России писателе Дмитрии Глуховском (признан иностранным агентом в РФ).

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