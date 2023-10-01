Около 100 военнослужащих Центрального военного округа приведены к присяге в передовом районе зоны проведения специальной военной операции

По завершению торжественных мероприятий для военнослужащих на импровизированной сцене с праздничным концертом выступил коллектив ансамбля казачьей песни «Кладезь» и экс-солист группы «Песняры» Александр Югорский.
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