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Закон, порядок, государство

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Около 100 военнослужащих Центрального военного округа приведены к присяге в передовом районе зоны проведения специальной военной операции

Около 100 военнослужащих Центрального военного округа приведены к присяге в передовом районе зоны проведения специальной военной операции

По завершению торжественных мероприятий для военнослужащих на импровизированной сцене с праздничным концертом выступил коллектив ансамбля казачьей песни «Кладезь» и экс-солист группы «Песняры» Александр Югорский.

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