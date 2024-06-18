Самые красивые тиары русских императриц (ФОТО)

В шкатулке императорской семьи было множество диадем и тиар с огромными бриллиантами и изумрудами. Что с ними случилось после Революции 1917? Сокровища дома Романовых, которые большевики собирались выставить на торги.
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