В России хотят обязать чиновников ездить на общественном транспорте

В ГД предложили пересадить чиновников с личного автомобиля на общественный транспорт.Депутаты Госдумы предложили обязать руководителей государственных, региональных и муниципальных органов власти, а также парламентариев всех уровней ездить на работу на общественном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии