Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    А что её возмутило?Захарова возмутил...
  • Leon Dan
    Популизм. Речь о всех чиновниках (кроме тех единиц, кто опасается за свою жисть)? Или только о самых мелких для показ...В России хотят об...
  • татьяна неструева
    очень интересно про непристойный контент  .На Курском фронте...

В России хотят обязать чиновников ездить на общественном транспорте

В России хотят обязать чиновников ездить на общественном транспорте

В ГД предложили пересадить чиновников с личного автомобиля на общественный транспорт.Депутаты Госдумы предложили обязать руководителей государственных, региональных и муниципальных органов власти, а также парламентариев всех уровней ездить на работу на общественном транспорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
Популизм. Речь о всех чиновниках (кроме тех единиц, кто опасается за свою жисть)? Или только о самых мелких для показухи? Двойные стандарты повсюду.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх