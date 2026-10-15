Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил договор с АО «Институт Трансэкопроект» на корректировку документации по планировке территории для выхода со станции метро «Театральная», стоимость работ составит 37,8 млн рублей.
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